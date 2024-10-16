Sandık Kokusu 32. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 32. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz'lerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yerleştirir.

Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI