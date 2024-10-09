Taş Kağıt Makas 19. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile yeni sezonda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 19. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Umut, Emirkıran Kardeşler'i, Marko'nun cesedinin başında yakalar. Olay yerinde çektiği fotoğraf, artık Emirkıranlar için büyük bir tehdittir. Adem'in varlığı, fotoğrafın gücüyle birleşince Umut için geriye tek bir yol kalır; avukatlığa geri dönmek. Mesleğine geri dönmenin yollarını arayan Umut, hayatının en büyük duruşması için hazırlanmaya başlar.

Marko'nun ölümü ve Umut'un suçüstü yakalaması, Emirkıranlar'da panik havasını başlatır. Umut, tüm dosyaları birleştirip, mahkemeye hazırlanırken; Fecir'in bir karar vermesi gerekir. Hem kardeşini, hem de kendini korumanın bir yolunu bulmak zorundadır. Duruşmaya kısa bir zaman kala, zaman Fecir için daralmaya başlar.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI