YALI ÇAPKINI 76. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 76. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 76. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 76. BÖLÜM ÖZETİ

Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz. Büyük bir sırrın peşine düşen Kazım, hedefine adım adım daha da yaklaşır. Seyran ve Sinan'ın ailelerine verdiği haber herkes için soğuk duş etkisi yaratır. Sinan'la birlikte yeni ve güzel bir hayat kurmak isteyen Seyran, kendini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur. Şirket için hayati bir anlaşmanın eşiğine gelen Ferit, imkansız görünen bir şartın koşulmasıyla her şeyin bittiğini düşünür. Fakat hiç beklemediği bir anda bir sürpriz yaşanır.

YALI ÇAPKINI 76. BÖLÜM İZLE 🎬

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