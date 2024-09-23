GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE FULL - Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Güzel Aşklar Diyarı 2. bölümü ile ekrana geliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izle, Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı sorgularına dair detayları sizler için derledik.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?
İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…
GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI
Halil Ergün
Özgü Kaya
Burak Berkay Akgül
Meltem Cumbul
Melis Birkan
Ege Kökenli
Özgür Emre Yıldırım
Ekin Aksoy
Berkan Şal
Ali Başar
İbrahim Dizlek
Miray Akay
Yankı Ayhan
Yunus Narin
Ersel Şibil
Mustafa Arda Işık
Işıltı Su Alyanak
Lidya Atlik