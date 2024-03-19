Bir Sevdadır 9. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 9. bölümüyle 27 Mart Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 9. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 9. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

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BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeşil'in tüm gerçekleri itiraf ettiği çocuklarına yazmış olduğu mektup Rukiye'nin eline geçmiştir. Yeşil bu mektubu Rukiye okumadan geri alabilecek mi? Karlıcaların Boğaziçi 1453 kulübünü satın alması şokuyla mücadele eden Yasin bu hamleye nasıl karşılık verecek? Yeşil'in artık Menevşe ile işe gitmesini istemeyen Gülender bu duruma nasıl bir çözüm bulacak?

İshak Ali kulübün satın alındığını öğrendikten sonra Yasin'i yurt dışına transfer edecek mi? Kulüp başkanı Haldun iki aileyi barıştırmak için iftar düzenleyerek Bıçakçılar ile Karlıcaları aynı masada bir araya getirince neler olacak? İftar yemeğinde bir araya gelen Menevşe ve Tufan'ın arasında neler yaşanacak? Boncuk ve İshak'ın doğum günü kutlaması nasıl bir sürprizle sonlanacak?

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