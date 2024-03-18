Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 61. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 61. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 61. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 19 Mart Salı günü yayınlanacak 61. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 61. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben Bu Cihana Sığmazam 61. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 19 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 61. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 61. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır. Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır.Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir. Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır. Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 61. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 61. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te bunları giyecek! İşte şu ana kadar açıklanan formalar...
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Mehmed: Fetihler Sultanı 5. BÖLÜM FRAGMANI
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Mart)
MEB'den atama açıklaması: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
KOCAELİ İFTAR VAKTİ 19 MART 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acerbi'ye ırkçılık şoku! Kadrodan çıkarıldı Acerbi'ye ırkçılık şoku! Kadrodan çıkarıldı 22:30
Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! 21:51
Ümit Milli Takım'da Gürcistan ve İtalya mesaisi! Ümit Milli Takım'da Gürcistan ve İtalya mesaisi! 21:42
Ali Koç'tan istifa kararı! Ali Koç'tan istifa kararı! 18:57
A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... 19:58
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:12
Daha Eski
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti! Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti! 20:45
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 20:51
Lazio'da Igor Tudor dönemi! Lazio'da Igor Tudor dönemi! 21:38
"Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" "Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" 15:04
Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! 15:09
Orkun Kökçü'den açıklama geldi! "Son aylarda..." Orkun Kökçü'den açıklama geldi! "Son aylarda..." 15:13