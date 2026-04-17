Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizesppor'u konuk ediyor. Maç fazlasıyla zirveyi ele geçirmek için galibiyet yemini eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puan için yarışacak. Geçen hafta Kayserispor karşısında alınan farklı galibiyetle moral bulan Kanarya'da sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde süre almayacak. Kaptan Milan Skriniar'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. 36 puanla 8. sıraya demirleyen Çaykur Rizespor ise dev rakibi karşısında sürpriz bir galibiyetle serisini 3'e çıkarmanın peşinde. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverlerin merak konusu. Peki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç öncesi son notlar ve muhtemel 11'ler haberimizde!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 09:41
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kadıköy'de şampiyonluk şarkılarının en gür sesle söylendiği haftalarda, Fenerbahçe bu kez Karadeniz'in inatçı ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisi ve Beşiktaş derbisindeki moral üstünlüğüyle sahaya çıkacak olan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-2 devirdikleri rakiplerini evinde de geçerek zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Öte yandan, sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Rizespor, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Kadıköy'den puan koparıp üst sıralara tırmanmanın peşinde. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ile prestij ve Avrupa peşindeki Rizespor'un kapışması hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi son notlar!

Zirve yarışında nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Milyonların kilitlendiği bu dev randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Giannis, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe

Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliği olması veya beIN Connect / TOD dijital platformları üzerinden üyeliğe sahip olması gerekiyor.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu kritik mücadeleyi yönetmesi için Adnan Deniz Kayatepe'yi görevlendirdi. Kayatepe'nin yardımcılıklarını İbrahim Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. TFF tarafından maç saatine yaklaşık 2-3 saat kala duyurulacak olan VAR hakemleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

KADIKÖY'DE KARADENİZ FIRTINASI DİNMİYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sadece bir lig maçına değil, aynı zamanda tarihi bir hakimiyet serisini sürdürmeye çıkıyor. İki ekip arasında oynanan son 13 resmi müsabakanın (12 lig, 1 kupa) tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere tam 44 gol gönderdi. Rizespor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 2018 yılına uzanırken, Kanarya sahasında hata yapmayarak hem bu seriyi 14 maça çıkarmayı hem de ligin ilk yarısında Rize'de elde ettiği 5-2'lik görkemli galibiyeti perçinlemeyi hedefliyor.

DEFANSTA ZORUNLU DEĞİŞİM

Sarı-lacivertli savunmanın en istikrarlı isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde, bu kritik randevuda takımını yalnız bırakacak. Kayserispor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hollandalı futbolcu, bu sezon ikinci kez cezalı konuma düşerek teknik heyeti rotasyona zorladı. Bu sezon 27 lig maçında görev yaparak savunmanın sigortası olan 24 yaşındaki stoperin yokluğunda, Jose Mourinho'nun savunma kurgusunda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

DERBİ ÖNCESİ 7 YILDIZ SINIRDA

Fenerbahçe için Rizespor maçı, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi nedeniyle ekstra bir stres faktörü taşıyor. Takımın kilit isimleri; Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde şampiyonluk yarışının en kritik maçı olan Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak. Kadıköy'de sahaya çıkacak olan yıldızlar için bu akşam "temiz futbol" en az galibiyet kadar hayati önem taşıyor.

