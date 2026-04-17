Sassuolo-Como CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Como CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 42 puanla 11. sırada yer alan Sassuolo, 58 puanla 5. sırada bulunan ve devler ligini hedefleyen Como’yu konuk ediyor. Cesc Fàbregas yönetiminde tarihi bir sezon geçiren Como, geçtiğimiz hafta Juventus’un puan kaybettiği haftada kazanarak ilk 4 ile arasındaki puan farkını 2’ye indirmişti. Sassuolo ise orta sıralardaki rahat konumunu koruyup prestij peşinde. Peki, Sassuolo - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 09:36
Sassuolo-Como CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da haftanın açılış maçında, futbolseverlerin bu sezon hayranlıkla izlediği Como, Sassuolo deplasmanında galibiyet arıyor. Sezon başında kümede kalma mücadelesi vermesi beklenen Como, oynadığı cesur futbolla 58 puan toplayarak 5. sıraya kadar tırmandı. Hemen üzerindeki Juventus ve Milan ile olan farkı kapatmak isteyen konuk ekip, bu deplasmandan 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi kapısını sonuna kadar aralamak niyetinde. Sassuolo ise her zamanki gibi ligin 'dev katili' rollerinden birini üstlenmeye hazır. 42 puanla 11. basamakta bulunan ev sahibi, düşme korkusu yaşamadıkları gibi Avrupa potasından da uzaklar. Ancak kendi sahalarında büyük takımlara çıkardıkları zorluklarla biliniyorlar. Sassuolo'nun teknik kapasitesi yüksek hücum oyuncuları, Como'nun agresif savunması için ciddi bir sınav olacak. İşte Sassuolo-Como maçının detayları!

SASSUOLO-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 33. haftasındaki Sassuolo-Como randevusu 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 19.30'da start alacak.

SASSUOLO-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış mücadelesi, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Coulibaly; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Lauriente

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas

F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine...
DİĞER
Yeşilçam'ın koca çınarı Ahmet Mekin’den yürek yakan sözler! 93 yaşındaki ömrüne bakın neler sığdırmış...
İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polis üniforması silah ve etek! | Bilgisayarındaki not: Beni fark etsinler
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo...
Fenerbahçe liderlik aşkına!
Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... 10:12
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:41
Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? 09:36
F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! 09:36
G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine... G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine... 09:19
Antalyaspor-Konyaspor maçı ayrıntıları! Antalyaspor-Konyaspor maçı ayrıntıları! 08:51
Daha Eski
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 01:01
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 01:01
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! 01:01
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 01:01