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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 16. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 11 Mart Pazartesi günü 16. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 16. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 15:30
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 16. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 16. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 11 Mart Pazartesi günü yayımlanan 16. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avram kurduğu ölüm tuzağına Selahaddin'i düşürmüş, Gregor ise Selahaddin'in obasını kuşatmış ve obadakileri katletmek için harekete geçmiştir.

Avram, Selahaddin'i yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar'ın yardımıyla kurtulur. Oba saldırısı için harekete geçen Gregor ise obaya saldıracakken karşısına Zengi ordusu çıkar. Üstelik ordunun başında da Melik Mevdud vardır. Melik Mevdud obayı basmak için direnen Gregor'a bir teklif sunar. Haçlılar ve Zengiler arasında bir barış antlaşması olacak ve karşılığında Selahaddin'in obası kalkacaktır.

Yaşanan olaylardan haberdar olan Sultan Nureddin hem devletini hem de Selahaddin'in obasındakileri düşünerek Mevdud'un Gregor ile anlaşma fikrine sıcak bakar. Gregor ve Avram ile aralarında anlaşma imzalayacaklarken Selahaddin bir fırtına gibi gelir. Bu anlaşma asla olmayacaktır! Selahaddin'in hamlesine öfkelenen Sultan Nureddin, onu kesin bir dille uyarır. Devletine ya da obadakilere bir zarar geldiği takdirde obayı kendi elleriyle kaldıracaktır.

Selahaddin Avram'ın gerçek yüzünü ve niyetini açığa çıkarmak için harekete geçerken Avram'ın müttefiklerinden bile gizlediği, Kutsal Yahudi Krallığı için çok önemli olan bir bilgiye ulaşır ve harekete geçer. Selahaddin, bu tehlikeli yolculukta Avram'ın kurduğu ölüm dolu tuzakları aşabilecek midir? Selahaddin'in bin bir zorlukla kurduğu obasını hangi ölümcül tehlikeler beklemektedir? Bir tarafta Selahaddin'in ısrarı diğer tarafta Mevdud'un kışkırtmaları ve Karategin'in başına buyruk hamleleri karşısında iyice öfkelenen Sultan Nureddin ile İsmet kalıcı birliği sağlamak için hangi büyük adımı atacaklardır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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