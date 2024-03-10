TEŞKİLAT 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

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TEŞKİLAT 100. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 100. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 99. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 100. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Neslihan el ele Çetin'e yakalanır. Ömer bir kez daha Çetin ile karşı karşıya gelir. Ömer'in Çetin ile ilgili şüpheleri Neslihan'la arasında tartışmaya sebep olur. Ekip, mühendisi Kambur'un elinden kurtarmayı başarır. Herkes rahat bir nefes alacakken düşmanın hain planıyla yüzleşir. Ömer ve Neslihan, korumayı hedefledikleri Milli Muharip Uçak'ını görme fırsatı bulur. Ömer ve Neslihan için hayatlarının en gururlu anlarından biri yaşanırken ne pahasına olursa olsun bu uçağı korumakta kararlıdırlar.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 100. bölüm fragmanı izle