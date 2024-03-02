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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 76. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 76. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 76. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mart Cumartesi günü yayınlanan 76. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:20
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 76. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 76. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adnan, Rüçhan'dan iki oğlu arasında seçim yapmasını ister fakat işler Adnan'ın planladığı şekilde gitmeyecektir. Kartal, Adnan'a karşı olan duygularına yenilip yanlış bir karar verebilir. Bu yanlış karar sonucunda Kartal ve Somer karşı karşıya mı geleceklerdir?

Diğer taraftan Müjgan'ın eve gelişi Kalender ailesinde gerilime neden olur. Kızlar bu durumu kabullenmek istemezler. Üç kız kardeş annelerinin mezarı başında babalarının ilişkilerine dair birtakım kararlar alırlar.

Derya ve Kartal'ın ise, ilişkileri iyice alevlenmiştir.

Türkan ve Somer cephesinde yeni gelişmeler olur. Sıfırdan başlamak her ikisine iyi hissettirse de Rüçhan Kartal'la yakınlaşmak için kararlı adımlar atmaya devam eder, Somer annesini paylaşamayıp, bu yakınlığı onaylamadan, reddetmeye devam edecektir. Rüçhan'ın itirafı ailesi tarafından hoş karşılanmayabilir…

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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