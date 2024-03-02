Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 119. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 119. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 119. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 00:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 01:00
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📺Kardeşlerim 119. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 119. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geldi. Kardeşlerim 119. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 119. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya'nın Nebahat'e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat'i evde hiç beklemediği bir halde bulur. Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval'in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike'yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk'in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder. Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.

👉KARDEŞLERİM 119. BÖLÜM İZLE

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