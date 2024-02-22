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ALDATMAK 60. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 60. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 60. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 02:10 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 02:30
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ALDATMAK 60. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 60. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 60. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 60. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 60. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar.

Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 60. bölüm fragmanı izle

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