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Ben Bu Cihana Sığmazam 51. BÖLÜM FULL İZLE - ATV

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 51. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 51. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 26 Aralık Salı günü yayınlanan 51. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 51. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 21:48
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Ben Bu Cihana Sığmazam 51. BÖLÜM FULL İZLE - ATV

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 26 Aralık Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 51. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz. Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır. Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 51. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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