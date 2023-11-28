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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Üç Kız Kardeş 65. bölümde ne olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 65. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 65. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:50
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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Üç Kız Kardeş 65. bölümde ne olacak?

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 65. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan'ın polis eşliğinde götürülmesi Somer'de ilk kez "Türkan mı yaptı" düşüncesinin oluşmasına neden olur. Tüm parçaları birleştirdiğinde, sevdiği kadının annesinin katili olma ihtimali Somer'i oldukça yaralar. Türkan ise, yolun sonuna geldiğini düşünür. Rüçhan aklındaki planın işlemesi için Kartal'a anlaşma teklif eder.

Diğer taraftan Kalender ailesinde Müjgan için yemek organize edilir. Müjgan'ın yemeğe gelişi, Dönüş'ün yüreğinde soğuk rüzgarlar estirir. Nesrin'in ölümüne neden olan düğün fotoğraflarını gönderenin Sevilay olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden de Derya ve Mustafa arasında ipler gerilir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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