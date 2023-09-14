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DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 14 Eylül Perşembe günü 'merhaba' dedi. 2. bölümüyle ekrana gelen dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 2. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 01:30
DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ilk bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 2. bölümü, 14 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 2. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 2. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM KONUSU

22 Eylül 2980 darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cemre babasının ölüm haberinin gelebileceğini Ronalardan duyar. Acı içindeki küçük kız gözyaşları içinde kalmıştır. Ronaların küçük oğlu Sinan, Cemre'nin bu haline çok üzülür. Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır'a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder. Mustafa'nın firar haberi Rona köşküne bomba gibi düşmüştür. Bu sırada köşkte Figen'in yaptığı cezaevi ziyareti duyulmuş ve ortalık iyice karışmıştır.

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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