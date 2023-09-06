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Benim Güzel Ailem 10. bölüm full izle! | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 10. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 10. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 01:30
Benim Güzel Ailem 10. bölüm full izle! | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 10. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 6 Eylül Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 10. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 10. bölümü...

Benim Güzel Ailem 10. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Canan ve Rasim'in evdeki tüm eşyaların aileden kalma olduğunu polise anlatmaya çalışır. Adnan ise yangına körükle gider. Ev ile ilgili yarattığı sorunlar yetmezmiş gibi bir de evin eşyalarına göz diker.

Feryal, Rasim ve Canan'ın evinde ne olup bittiğini merak ederken Ferdi ağzındaki baklayı çıkarır. Ferdi sete çıkma hayaliyle artık iyice yanıp tutuşur. Diğer yandan evdeki yeni gelişmelere ayak uydurmaya çalışır. Sina Damla'nın yeni işini kendince güzel bir hediyeyle kutlarken bu hediye Damla'yı oldukça şaşırtır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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