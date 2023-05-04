Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 77. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız tek parça izle

📺Camdaki Kız 77. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız tek parça izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 77. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 77. yeni bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 77. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 77. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 01:00
📺Camdaki Kız 77. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız tek parça izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 4 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 77. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM KONUSU

Metin'in babalık itirafı Nalan'ı şok eder ve Metin'den uzaklaşır. Ne Hayri ne de başkasını görmek istemez. Türkan ise kızlarla Nalan'a geldiğinde, Nalan onu reddedemez ve Türkan'ın şefkati çok hoşuna gider ve Türkan'a okuma yazma öğretmek için işe koyulur. Muzo, Nalan'ın Hayri ile beraber olduğunu Sedat'a itiraf etmek zorunda kalır ama Sedat'tan beklemediği bir tepki alır. Billur'la Muzo ise önemli bir karar alırlar. Koroğlu Konağı'nda hep beraber yenen akşam yemeğinde Sedat, Nalan'ın eksikliğini derinden hisseder. Gülcihan ise herkesle ayrı ayrı helalleşir. Sedat, Nalan'ın evinin önünde beklerken konakta da beklenmeyen bir gelişme yaşanır.

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