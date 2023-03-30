Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 72. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 23 Mart Perşembe

📺Camdaki Kız 72. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 23 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 72. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 72. yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 72. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 72. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:40
📺Camdaki Kız 72. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 23 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 30 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek olan 72. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM KONUSU

ürkan'ın dükkana kadar gelmesi ve Hayri'yi Nalan'la beraber görmesi iyice şüphesini artırmıştır ama onlarla yüzleşmez. Öte yandan Nalan ne olduğunu anlamamıştır. Sedat yaralı şekilde bırakıldığı ıssız ormanlıktan Nalan'ı arayınca Nalan soluğu onun yanında alır. Sedat'a olanlardan sonra Rafet de dahil herkes Sedat'ın iyileşmesi için bir aradadır. Muzo'dan sonra Billur da Hayri konusunda gerçekleri öğrenmiştir ve Nalan için endişelenmektedir. Nalan'ın içine düşen şüphe ise onu Hayri'nin evine götürür.

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