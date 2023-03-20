Haberler Dizi Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu 48. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

Alparslan Büyük Selçuklu 48. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 48. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 48. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 48. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 48. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:10
Alparslan Büyük Selçuklu 48. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 20 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 48. son bölüm bilgileri...

Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tuğrul'un Alparslan'ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan'ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman'ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman'dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman'ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Seferiyelerin kaçırıldığını öğrenen Alparslan bu durum karşısında harekete geçecek. Alparslan hem Süleyman'a karşı taht mücadelesine girecek hem de Seferiyeleri kurtarmaya çalışacak. Aynı zamanda Kutalmış'dan gelecek olan saldırılara karşı önlemini alacak. Seferiyeler, vahşilerin elinde esir kalmıştı, ölümün kıyısında bekliyorlardı. Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan'a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans'a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak? Kutalmış, Tuğrul'un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey'e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin'le Kutalmış'ı zor bir mücadele bekliyor. Vaspurakan ve Surmari'yi yeniden ele geçiren Grigor ve Leon'un yeni hedefi ne olacak? Yine Süleyman üzerinden mi planlarını işletecekler, yoksa kartlarını açık mı oynayacaklar? Süleyman'ı veziri Amidülmülk'ün gölgesinden çekip kendi yanlarına alabilecekler mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Jorge Jesus hayatının şokunu yaşadı! Alanyaspor maçında kırmızı kartın sebebi anlaşıldı
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...
G.Saray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı!
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ömer 9. Bölüm FULL İZLE
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?
İstanbul barajları doluluk oranı (20 Mart 2023)
İkametgah adresi sorgulama ekranı e-Devlet
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor - Pazarspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Pazarspor maçı saat kaçta? 09:35
Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! Yeni sezonda... Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! Yeni sezonda... 09:32
Batman Petrol - Amedspor maçı saat kaçta? Batman Petrol - Amedspor maçı saat kaçta? 09:23
G.Saray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! G.Saray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! 09:21
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 09:15
Yıldız isimden Beşiktaş itirafı! "Pişman..." Yıldız isimden Beşiktaş itirafı! "Pişman..." 09:11
Daha Eski
Valencia'ya övgü dolu sözler! Valencia'ya övgü dolu sözler! 09:02
Flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?" Flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?" 09:00
Bolu evinde şov yaptı Bolu evinde şov yaptı 08:05
F.Bahçeli yıldızı eleştirdi! "Hayalet gibiydi" F.Bahçeli yıldızı eleştirdi! "Hayalet gibiydi" 07:34
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! 01:17
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 01:02