Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 38. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Şubat Salı günü yayınlanan 38. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 01:00
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Şubat Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 38. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM KONUSU

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Türkan ve Somer'in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer'in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır. Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır. Rüçhan ve Sevilay, Özer konusunda tekrar karşı karşıya gelirler. Ancak Rüçhan'ın, Özer böyle ciddi bir durumdayken bile, Sevilay'a geçit vermeye niyeti yoktur. Türkan, hastanede Somer'e destek olup ayrıca kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Somer de Türkan'ın geçmişte yaptığı hataları tek tek yüzüne vurmaya devam eder. Böylece Türkan'a olan öfkesini içinde daha da büyütür ve ona olan uzak tavrını da netleştirir. Türkan ise şahit olduğu bir anla, Somer'le ilişkisiyle ilgili yeni bir karar alma noktasına gelir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı TV8 canlı yayın ile canlı izle!
6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”
G.Saray'a Yunan orta saha!
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ben Bu Cihana Sığmazam SON BÖLÜM FULL İZLE (21 Şubat)
Bugün Survivor var mı?
EYT için kritik tarih belli oldu! İlk maaş ne zaman?
TUS ertelendi mi 2023? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:54
Napoli Almanya'da avantajı kaptı! Napoli Almanya'da avantajı kaptı! 00:52
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 22:55
Göztepe ve Karşıyaka'dan dev destek! Göztepe ve Karşıyaka'dan dev destek! 21:10
Eintracht Frankfurt - Napoli | CANLI Eintracht Frankfurt - Napoli | CANLI 20:29
Liverpool - Real Madrid | CANLI Liverpool - Real Madrid | CANLI 20:19
Daha Eski
Galatasaray'dan çifte hazırlık maçı! Galatasaray'dan çifte hazırlık maçı! 19:59
Başakşehir Kasımpaşa'yı devirdi! Başakşehir Kasımpaşa'yı devirdi! 19:32
Leeds United'da Javi Gracia dönemi Leeds United'da Javi Gracia dönemi 19:26
F.Bahçe'de Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları F.Bahçe'de Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları 19:00
LaLiga'da Barça'ya büyük tepki! LaLiga'da Barça'ya büyük tepki! 18:15
Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşılaştı Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşılaştı 18:08