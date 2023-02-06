Haberler Dizi Haberleri 📺Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 6 Şubat Pazartesi akşamı 22. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak mı? İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm hakkındaki detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 16:12
📺Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 22. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 6 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 22. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 22. BÖLÜM KONUSU

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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