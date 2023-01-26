Haberler Dizi Haberleri 📺AL SANCAK YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 2. BÖLÜM TRT 1 İZLE - Al Sancak son bölüm

📺AL SANCAK YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 2. BÖLÜM TRT 1 İZLE - Al Sancak son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 2. bölümüyle ekrana geliyor. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 2. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 2. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği Al Sancak 2. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 13:30
📺AL SANCAK YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 2. BÖLÜM TRT 1 İZLE - Al Sancak son bölüm

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 2. bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının ilk bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 2. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

AL SANCAK 2. BÖLÜM KONUSU

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali'nin şehit düşen arkadaşı Attila'nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti'ne çalışmayı teklif eder.

Ali Yüzbaşı, Nadia'nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat'ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı'nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar.

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman'ın akıbeti ne olacaktır?

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır. Bu kişi kim olacaktır?

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia'yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia'nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

DİĞER
Herkes babası Ali Şen'i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli nikahından ilk kareler ortaya çıktı! 'Özcan duysun, istemiyorum' diyen annesinin rızası olmadan evlenmişti
Flaş transfer kararı! Pazarlıklarda son durum...
Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak yeni bölüm izle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Özat'ın acı günü Ümit Özat'ın acı günü 13:27
Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü 13:16
Çarpıcı transfer raporu! Kaybolan milyonlar... Çarpıcı transfer raporu! Kaybolan milyonlar... 13:14
Büyük sürpriz! 2027'ye kadar... Büyük sürpriz! 2027'ye kadar... 12:47
Eskişehirli taraftarlardan paylaşım yağmuru! Transfer... Eskişehirli taraftarlardan paylaşım yağmuru! Transfer... 12:42
Fernanda Maciel dünya rekoru kırdı! Fernanda Maciel dünya rekoru kırdı! 12:37
Daha Eski
Flaş transfer kararı! Pazarlıklarda son durum... Flaş transfer kararı! Pazarlıklarda son durum... 12:34
Beşiktaş'ta kritik toplantı! Güneş ve Alli... Beşiktaş'ta kritik toplantı! Güneş ve Alli... 12:21
Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz" Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz" 12:18
Attila Szalai’ye Liverpool kancası! Attila Szalai’ye Liverpool kancası! 12:14
Ferdi Kadıoğlu'dan transfer sözleri! Hayalini açıkladı Ferdi Kadıoğlu'dan transfer sözleri! Hayalini açıkladı 11:58
Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi 11:52