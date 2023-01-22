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📺 GÜZEL GÜNLER 11. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 11. bölümüyle ekrana çıkacak. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 21 Ocak Pazar günü yayınlanacak 11. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 11. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10
📺 GÜZEL GÜNLER 11. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 11. bölümü merakla bekleniyordu. 21 Ocak Pazar günü yayına gelecek dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 11. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 11. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 11. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 11. BÖLÜM ÖZETİ

Altan, anne ve babasının İstanbul'a geleceğini öğrenince kayıplara karışır. Altan'ın peşindeki Selma ve Mihran aşkı yeniden alevlenirken Cihangir'in de Selma'ya olan ilgisi artmaya başlar. Aile bir yandan anne babaya Altan'ın kayıp olduğunu söylemenin yollarını ararken, bir yandan da onu Urfa'ya götürmek isteyen babasını ikna etmeye çalışır. Altan'ı babasından istemek için planlar yaparken Altan'ın bulunmasıyla ortalık fena karışır.

GÜZEL GÜNLER 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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