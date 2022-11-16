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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Gecenin Ucunda final mi yaptı, günü mü değişti? 16 Kasım Star Tv Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle çarşamba günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Kemal Doğulu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Gecenin Ucunda yeni bölüm neden yok? Gecenin Ucunda final mi yaptı, günü mü değişti? 16 Kasım Star Tv Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:30
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Gecenin Ucunda final mi yaptı, günü mü değişti? 16 Kasım Star Tv Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini aldı. Her Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi, 16 Kasım'da tekrar bölümüyle ekrana gelince seyirciler, Gecenin Ucunda final mi yaptı, günü mü değişti? 16 Kasım Star Tv Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

GECENİN UCUNDA FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gecenin Ucunda dizisi, Star TV ekranlarındaki yayın hayatına artık Salı günleri devam edecek. Çarşamba günü ekrana gelmekte olan dizinin yeni bölümleri, artık her Salı günü saat 20.00'de, yine Star TV ekranlarında yayınlanacak.

16 KASIM STAR TV GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV ekranlarında her Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanan Gecenin Ucunda, artık Salı akşamları ekrana gelecek. Gecenin Ucunda'nın 8. ve yeni bölümü, önümüzdeki salı günü, yani 22 Kasım Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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