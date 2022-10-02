Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 15. Yeni Bölüm İZLE - Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Gül Masalı 15. Yeni Bölüm İZLE - Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 15. yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 00:30
📺 Gül Masalı 15. Yeni Bölüm İZLE - Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 2 Ekim Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI 15. BÖLÜM KONUSU

Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir. Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister. Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler.

Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır. Isparta'ya dönen Tahir ve Zühre olanları öğrenince darmadağın olur. Halil, Yılmaz'ın istediği buluşma noktasına gider. Ancak parayı bıraksa da çaresiz bir halde evine dönüp eli yüreğinde beklemek zorundadır. Parayı alıp kaçmaya hazırlanan Yılmaz'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Ölümün kıyısından dönen Gonca, Toprak'la aralarında geçenleri yeniden düşünmeye başlar. Oğullarıyla araları düzeltmeye başlayan Halil ve Canan'ın aklında ise yeni bir plan vardır. Yılmaz'ı yolundan döndürmeyi başarabilecekler midir? Gonca, Toprak'a geri dönmeye karar verecek midir? Ece'nin baskılarından bunalan Toprak, ona aslında bir oyun oynadığını söyleyebilecek midir?

GÜL MASALI DİZİSİ 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

DİĞER
Son dakika: Erling Haaland Premier Lig tarihine geçti! City, United'ı hezimete uğrattı...
Tanımak imkansız! Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler’in Tuncay’ı Necati Aslan’ın son halini gören inanamadı! Adile Naşit ile Münir Özkul’un minik oğlu...
Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu
Ayrılık gerçekleşiyor! Kasaya girecek rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yargı 37. BÖLÜM İZLE
Yargı 37. bölüm tek parça full izle
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:20
Görevine son verildi! Görevine son verildi! 23:46
Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu 22:45
Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil 22:47
Cornelius bin pişman! Cornelius bin pişman! 23:10
Juventus 3 puanı 3 golle aldı! Juventus 3 puanı 3 golle aldı! 23:36
Daha Eski
Lincoln: 1 puan kötü diyemem Lincoln: 1 puan kötü diyemem 22:20
Tayyip Talha Sanuç: Geleceğe dair umut verdik Tayyip Talha Sanuç: Geleceğe dair umut verdik 22:24
Altay Bayındır: 3 puan almaya gelmiştik Altay Bayındır: 3 puan almaya gelmiştik 22:25
Sessiz derbide o istatistik dikkat çekti! Sessiz derbide o istatistik dikkat çekti! 22:26
Romain Saiss: Gol yememek önemliydi Romain Saiss: Gol yememek önemliydi 22:30
Derbide 28 yıl sonra bir ilk! Derbide 28 yıl sonra bir ilk! 22:31