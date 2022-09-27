MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 27 Eylül Masterchef hangi takım kazandı

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. MasterChef'te bu akşam hangi yarışmacılar dokunulmazlık adayı ve eleme adayı oldu?

27 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıyasıyan yarışan şef adayları arasında yemeği en iyi yapan isim Çağatay oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

27 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayları belli oldu. Yapılan oylamadan sonra Fatma Nur ve Kaan eleme adayı oldu.