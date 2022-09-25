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Gül Masalı 14. bölüm İZLE - GÜL MASALI FULL İZLE

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 14. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Toprak ve Gonca'nın birbirine maceralarını merakla bekleyen diziseverler yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı yeni bölüm izle, Gül Masalı son bölüm izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 25 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 01:30
Gül Masalı 14. bölüm İZLE - GÜL MASALI FULL İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 25 Eylül Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir. Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlamaktadır. Kayıplara karışan Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur. Öte yandan Ece, Fuat'ın uzattığı yardım elini kabul etmek zorunda kalsa da onun psikolojik baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramaz. Pınar'ın Canan'dan şikayetçi olması Atabey Konağı'nın sakinlerini huzursuz eder. Canan'ın hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalması Rıfat'ın Halil'e olan öfkesini büyütür. Üstelik Fuat, Pınar'la Halil arasındaki ilişkiyle ilgili haberleri abartarak yayınlatınca ortalık iyice karışır. İkinci baharlarını yaşamaya kararlı olan Halil ve Canan bu saldırılara el ele göğüs gererken Rıfat'ın üst üste gelen darbeler karşısında artık dayanacak gücü kalmamıştır. Babalarına destek olmaya karar veren Halil ve Canan, Fuat'a meydan okurlar. Atabeylerden beklenmeyen bu dayanışma ruhunun yaratacağı bedeller ne olacaktır? Toprak, Gonca'yı Yılmaz'dan korumayı başarabilecek midir? Fuat'tan gelen teklifle kafası karışmaya başlayan Ece, Toprak'tan vazgeçmeye razı olacak mıdır?

GÜL MASALI DİZİSİ 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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