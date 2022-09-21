Haberler Dizi Haberleri 📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 1. full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:01
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 1. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 20 Eylül Salı günü ekranlara gelen 1. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM KONUSU
15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya kavgasında yeni gelişme! Burak Deniz'den ilk açıklama: Dozajın kaçabileceğini düşünemedim!
Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim
Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı!
Ferdi'ye 3 talip! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 18. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle
📺 Balkan Ninnisi 12. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 12. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 21 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri! Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri! 08:58
Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı! Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı! 08:20
G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" 07:42
Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" 07:02
Denswil ve Hugo Denswil ve Hugo 06:11
Berkan sola! Berkan sola! 00:54
Daha Eski
Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? 00:00
Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih 00:00
Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! 00:00
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... 00:00
UEFA'dan Rusya'ya şok UEFA'dan Rusya'ya şok 00:00
F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede 23:59