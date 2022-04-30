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📺Kardeşlerim 50. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 50. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, 49. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 50. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 50. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 01:30
📺Kardeşlerim 50. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 50. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 30 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için ise geri sayım başladı. İşte Kardeşlerim'in 50. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler."

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

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