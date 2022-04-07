Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

📺Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken diziler arasında yer alan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Her perşembe yayınlanan Camdaki Kız dizisi için izleyiciler arama motorlarında araştırma yapıyor. Camdaki Kız son bölüm izle, Camdaki Kız full izle gibi sorgular artıyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; İşte Camdaki Kız dizisinin 7 Nisan Perşembe 38. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 01:30
📺Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 38. bölümü, 7 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi.

Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU? | 38. BÖLÜM ÖZETİ

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride'ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı'na taşınmaya karar verir. Pervin'le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir.

Muzo, üzüldüğü bir anda Pera'ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar. Hayri'nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 38. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

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