Milli sporcu Furkan Akar: Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen ve short track tarihinde ilk kez dünya şampiyonası finalinde mücadele eden milli sporcu Furkan Akar, 500 metre yarışında üçüncü oldu ve kazandığı bronz madalya ile Türk spor tarihine geçti. Geçtiğimiz gün Erzurum Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan milli sporcu, bu defa milli takım arkadaşları ve short track sprocuları tarafından buz pisti salonunun girişinde karşılandı. Milli sporcu Furkan Akar, henüz önünde iki olimpiyat olduğunu ve önümüzdeki müsabakalarda mutlaka altın madalya almayı hedeflediğini söyledi. Sürat Pateni Milli Takım hocaları Burak Akar ve Fatih Akduman da Furkan Akar'ın disiplinli ve azimli bir şekilde çalıştığını, önümüzdeki turnuvalarda ay-yıldızlı forma ile gururları yaşatmaya devam edeceğini söylediler.

"SAKATLIKLAR BANA ENGEL OLMADI"

Zorlu bir olimpiyat sezonu ve hazırlığı geçirdiğini hatırlatan Furkan Akar, "Çok iyi hazırlanmıştık, sabah akşam antrenmanlarımız oldu. Olimpiyatta yaşadığım bir talihsizlik sonucu olimpiyattan sonra dünya şampiyonası olan sezonumuzun son yarışına geldik. Bu şampiyonada bin 500 metrede ilk gün bir düşüş yaşadım ve aslında bir sakatlık yaşadım. 500 metre finaline kalarak madalya sahibi oldum. Çok gururluyum ve çok istekliydim. Olimpiyatta yaşadığım talihsizlik beni daha çok hırslandırdı. Çok çalışmıştım, daha çok çalışarak ve üstüne koyarak dünya şampiyonasına hazırlanmıştım. Madalya ile ülkeme geri döndüm. Öncelikle federasyon yetkililerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Ailem, abim her zaman her anımda yanımda oldular ve desteklediler. Tüm Türkiye'den destekleyen ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.