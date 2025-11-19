TOHM Kayaklı Koşu Milli Takımı 2026 Kış Olimpiyatları için gün sayıyor!

Erzurum'daki Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesindeki Kayaklı Koşu Milli Takımı, tekerlekli kayak antrenmanlarıyla uluslararası müsabakaların yanı sıra İtalya'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeye aday iki sporcusuyla müsabakalara hazırlanıyor.

Kandilli Kayak Merkezi'ndeki kayaklı koşu ve biatlon antrenman pistine çıkan TOHM sporcuları, tekerlekli kayaklarıyla uluslararası müsabakalarda ülkelerini temsil etmek için ter döküyor.

Soğuk havanın etkili olmaya başladığı kentte sabahın erken saatlerinde antrenmana çıkan sporcular, inişli çıkışlı kilometrelerce asfalt yolu ayaklarındaki tekerlekli kayaklarla geçmeye çalışıyor.

Kış aylarında kullandıkları kayakların yerine tekerlekli kayak kullanan sporcular, bu sayede yıl boyu antrenman yapma imkanı buluyor.

Oldukça tempolu antrenmanlarla hem soğuk havayı hem de zorlu yolları aşan sporcular, bütün bu zorluklara ülkelerini uluslararası müsabakalarda temsil etmek için göğüs geriyor.

Söz konusu branşta çalışan 6 TOHM sporcusundan ikisi, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde 6-22 Şubat 2026'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmek için çalışıyor. Sporculardan 4'ü ise Dünya Kayak Federasyonunca düzenlenecek uluslararası müsabakalara katılmak için yoğun antrenman yapıyor.

Erzurum TOHM Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Ömer Yusufoğlu, kayaklı koşu ve biatlon sporcularıyla 4 grupta çalıştıklarını söyledi.

Olimpiyatlara ve diğer organizasyonlara çalıştıklarını belirten Yusufoğlu, "Amacımız 4 yılda bir yapılan olimpiyatlara mümkün olduğu kadar fazla sporcu ile katılmak. Antrenman programlarını 4 yıl arayla yapıyoruz. Bu 4 yıl içinde yaz sezonu içinde tekerlekli kayak, imitasyon, koşu ve kondisyon antrenmanları olarak devam ediyoruz." dedi.

Yusufoğlu, kış aylarında da kar üzerinde antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Şu an takımda bulunan 2 sporcumuz olimpiyatlara aday. Onun dışındaki 4 sporcumuzla Dünya Kayak Federasyonunun düzenleyeceği uluslararası yarışmalar, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) yarışmaları, Avrupa'daki dünya kupaları ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Çalışmalarını yıl boyunca yaptıklarını dile getiren Yusufoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışma imkanlarımız sınırlı değil çünkü havanın ve doğanın bize kattıklarıyla çalışıyoruz. Bu zaten bir doğa sporu ve biz de gereğini yapmaya çalışıyoruz. Yazın çocukların kondisyonlarının düşmemesi, tekniklerini geliştirmesi ve daha düzenli kaymaları için tekerlekli kayaklarla antrenman yapıyoruz. Tekerlekli antrenmanı hem klasik hem de paten olmak üzere iki stilde devam ediyoruz. Kışın da aynısı ve arada çok büyük fark yok, sadece materyal farkı var ama teknikler hemen hemen aynı. Sporcunun kondisyondan düşmemesi için yaz ve kış sezonu olarak hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bu yüzden yaz sezonun verimli şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz."

ZÜLFİYE SOYASLAN: "UZUN SÜREDİR OLİMPİYATLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kayaklı koşu milli sporcusu Zülfiye Soyaslan da 21 yaşında olduğunu, daha önce atletizm yaptığını ve abisinin yönlendirmesiyle yaklaşık 9 yıl önce bu spora başladığını anlattı.

Uluslararası birçok başarısı olduğunu belirten Soyaslan, şöyle konuştu:

"Balkan şampiyonalarında iki altın, iki gümüş madalyam var. Sayısız gümüş ve bronz madalyam var. Uzun süredir olimpiyatlar için çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır TOHM'da olimpiyatlar için çalışıyoruz. Şu an çok az bir süre kaldı. Son hız çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah olimpiyatlara gitmeye hak kazanırız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Olimpiyatlara aday olmak bile benim için çok büyük bir fırsat. Aday olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah hak kazanır ve giderim."

Amar Botan Çiçek: "Önümüzdeki şampiyonalara hazırlanıyorum"

Milli sporcu Amar Botan Çiçek ise 18 yaşında olduğunu ve 8 yıl önce dayısının teşvikiyle bu spora başladığını söyledi.

TOHM sporcusu olarak şampiyonalara hazırlandığını ifade eden Çiçek, "FIS takımındayım. Büyükler olimpiyatlara hazırlanıyor, belki biz de 2030 yılındaki olimpiyatlara katılırız. Önümüzde dünya ve gençler şampiyonası var, onlara çalışıyorum. Patenle bu işe başladık ve sonra kayakla devam ettik. 2 yıldır da TOHM sporcusu olarak Erzurum'da çalışıyorum." dedi.