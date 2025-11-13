CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye-Azerbaycan final maçı | CANLI İZLE

Türkiye-Azerbaycan final maçı | CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan ilekarşı karşıya geliyor. Türkiye-Azerbaycan maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 14:49 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 14:57
Türkiye-Azerbaycan final maçı | CANLI İZLE

Türkiye ile Azerbaycan 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kadın Milli Takımımız, Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 15.00'te başladı.

TÜRKİYE AZERBAYCAN 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

FİNAL MAÇINI CANLI İZLE📺

KADIN MİLLİ TAKIMIMIZIN TURNUVADA ALDIĞI SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Maç: Türkiye 3-0 Afganistan

Maç: Türkiye 3-0 İran

Maç: Türkiye 3-0 Azerbaycan

Maç: Türkiye 3-0 Tacikistan

REKLAM - Türk Telekom
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
