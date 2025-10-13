CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Uşakspor deplasmanda kazanarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı!

Uşakspor deplasmanda kazanarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı!

Uşakspor, Bornova 1877 karşısında 2-1’lik galibiyetle liderliğini sürdürdü. 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, 16 puanla zirvede yer alıyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:09 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uşakspor deplasmanda kazanarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı!
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6'ncı haftada evinde Bornova 1877'yi 1-0 geriden geldiği maçta 2-1 yenen lider Uşakspor, zirvedeki yerini korumayı başardı. Ligde 2'nci haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan kırmızı-siyahlılar, seyircisi önünde Altay ve Denizli İdmanyurdu'nu yendikten sonra Bornova ekibini de dize getirerek 3'te 3 yaptı. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak temsilcisi tek puan kaybını önceki hafta Eskişehirspor deplasmanında yaşadı. Kendisi gibi 16 puan toplayan zirve ortağı Karşıyaka'yı averajla geride bırakan Uşakspor, bu hafta Play-Off hattındaki rakiplerinden Söke 1970'e konuk olacak.
Buruk'tan Singo açıklaması!
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti
İlkay Gündoğan'dan o isme destek!
Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balıkesirspor seriye bağladı! Balıkesirspor seriye bağladı! 15:31
Denizli idmanyurdu zincir kırdı! Denizli idmanyurdu zincir kırdı! 15:26
Sarıgöllü kızlar lige mağlubiyetle başladı! Sarıgöllü kızlar lige mağlubiyetle başladı! 15:21
Minik raketlerden Sakarya’da büyük başarı! Minik raketlerden Sakarya’da büyük başarı! 15:14
Ukrayna - Azerbaycan maçı detayları | Ukrayna Azerbaycan maçı CANLI izle! Ukrayna - Azerbaycan maçı detayları | Ukrayna Azerbaycan maçı CANLI izle! 15:13
Bodrum BIOR yarışları ödüllerle taçlandı! Bodrum BIOR yarışları ödüllerle taçlandı! 15:09
Daha Eski
Karşıyaka zirvede gücünü gösterdi! Karşıyaka zirvede gücünü gösterdi! 15:03
Galler Belçika maçı detayları | Dünya Kupası Elemeleri Galler-Belçika maçı CANLI izle! Galler Belçika maçı detayları | Dünya Kupası Elemeleri Galler-Belçika maçı CANLI izle! 14:56
Altay rakiplerine duacı! Altay rakiplerine duacı! 14:55
Buruk'tan Icardi açıklaması! Sözleşmesi... Buruk'tan Icardi açıklaması! Sözleşmesi... 14:43
İzlanda Fransa maçı detayları | İzlanda - Fransa maçı CANLI izle! İzlanda Fransa maçı detayları | İzlanda - Fransa maçı CANLI izle! 14:30
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 14:24