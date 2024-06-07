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6. Etnospor Festivali başladı! Bilal Erdoğan: Ümit aşılayacağız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bılal Erdoğan, dünya barışı için Etnospor'un önemine değindi. Bilal Erdoğan, "Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş, Filistin'deki soykırım bizleri barış için daha fazla çalışmaya mecbur kılmaktadır. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Altıncı Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli görüyorum" dedi. İşte o sözler...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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6. Etnospor Festivali başladı! Bilal Erdoğan: Ümit aşılayacağız

Bu yıl altıncısı düzenlenen 4 gün sürecek festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katıldığı organizasyonun açılış töreninde farklı ülkelerden temsilciler ve protokol üyeleri de yer aldı. DÜNYA Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali ile dünyaya barış mesajları vermek istediklerini söyledi. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılış töreni gerçekleştirildi. Han Çadır önünde yapılan kurdele kesiminin ardından protokol konuşmalarına geçildi. DEK Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların önemine değinerek, "Her yıl heyecanla beklediğimiz Etnospor Kültür Festivalimizin altıncısını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak kültür festivallerimizi bir arada vakit geçirmek, buluşmak, eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Geleneksel sporları ve oyunları hayatımızın dışında görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi insan hayatını değerli kılan gerçekleri içinde barındıran bu unsurların bütün insanlık için bir hazine olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu festivaller aracılığıyla da bu hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz." dedi.

ÇOCUKLARIN OYNAMAYA HAKKI VAR

Başkan Necmettin Bilal Erdoğan, festivalde İsrail saldırısı altındaki Filistin ile ilgili özel bölüm olacağına dikkati çekerek "Geçen sene yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri için konfederasyonumuzun yaptığı çalışmaları göreceğiz. Hala Filistin'de, Gazze'de süren soykırımla ilgili Filistin kültürünü tanıtan ve oradaki çocukların oynama hakkı olduğunu bütün dünyaya haykıran çalışmalar yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada çocuklarımızın keyifle gezdiklerini, keyifle izlediklerini, deneyimlediklerini gördükçe mutlu oluyoruz. Dünyanın kültürel zenginliğine konfederasyon olarak katkı sağlamak için yaptığımız bu büyük festivale emek veren bütün paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, davetimize, icabet eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR

Dayanışma ve barışın önemine değinen Erdoğan, "Dünyada yaşanan gelişmeler bizlere bir kez daha gösterdi ki insanlık her zamankinden daha fazla barışa muhtaç. Akmakta olan gözyaşlarını sevgiyle dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş, Filistin'deki soykırım bizleri barış için daha fazla çalışmaya mecbur kılmaktadır. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Altıncı Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli görüyorum" dedi.

TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül, küreselleşmenin revaçta olduğu bir dönemde milli kültürün korunması gerektiğini söyledi. Gül, "Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Küreselleşmenin çok revaçta olduğu, tek tip insan, yeme, tek tek giyim ve tek tip yaşamın empoze edildiği bir yerde farklılıkları muhafaza ederek, zenginlik olarak kabul ederek, yerel ve milli kültürün muhafaza edilmesi çok kıymetli. Bunun yaşatılmasının çok zor olduğunu biliyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN RENKLİ FESTİVALİ

Erdoğan, festivalin dört gün boyunca önemli bir heyecana sahne olacağını dile getirerek, "Farklı kültürlere ait birçok geleneksel sporu ve oyunu izleyip deneyimleyebileceğiz. Gereksel sanatlar ve evrensel tatlar da festivalimize renk katacak. Onlarca ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında. binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerinden bir tanesine ev sahipliği yapacağız, şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

EŞSİZ BİR DENEYİM FIRSATI

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler düzenlenecek. Ziyaretçiler, ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu profesyoneller eşliğinde ücretsiz deneyimleme fırsatı bulacak. Festival alanında geleneksel sanatlara dair atölyelerde çalışmalar yapabilecek ziyaretçiler, geleneksel sporlar, oyunlar, doğa ve hayvan iletişimi konularında da bilgi edinebilecek.

BÜYÜK BİR DEVRİM YAŞIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor'un kültürlerarası etkileşim sağladığını söyledi. Bakan Bak, "Türkiye uluslararası spor organizasyonları konusunda bir devrim yaşamaktadır. Sayın Bilal Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu da başka bir vizyonu bize anlatıyor. Çünkü bir yanda modern olimpiyatlar var. Diğer yanda da geleneksel sporların ortaya çıkarılması, gençlere tanıtılması var" değerlendirmesini yaptı.

HERKES HAYAL KURAR

Gençlik ve Spor Bakanlığının festivali desteklediğine değinen Bak, "Hepimiz çocukken hayal ederiz, at binmek, güreş tutmak, koşmak, oynamak isteriz. Burada cıvıl cıvıl çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİDİR

Spor Bakanı Bak, Türklerin geleneksel sporlara verdiği öneme ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye bir spor ülkesidir. Yapılan organizasyonlarda ortaya koyduğu vizyonla başarılı bir ülke olma konumunda ilerlemektedir

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Festivalin uzun yıllar devam edeceğine inandığını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali de yıllarca sürecek. Bu bir kültürler arası iletişim" dedi.

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