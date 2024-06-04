Haberler Diğer Sporlar Milli güreşçiler Macaristan'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler Macaristan'da mindere çıkacak

Son dakika spor haberleri... Milli güreşçiler, olimpiyatlar öncesi Macaristan'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli güreşçiler Macaristan'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler, olimpiyatlar öncesi Macaristan'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 6-9 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak.

Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 10 milli sporcu mindere çıkacak.

Organizasyona katılacak milli güreşçiler şunlar:

SERBEST STİL

97 kilo: İbrahim Çiftçi

KADINLAR

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

65 kilo: Nesrin Baş

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

GREKOROMEN STİL

63 kilo: Enes Başar

77 kilo: Burhan Akbudak

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

130 kilo: Rıza Kayaalp

G.Saray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı
Tüm dünya onu konuşuyordu! F.Bahçe'ye gelecek
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro'luk teklif...
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: "SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır"
Boey geri dönecek mi? Münih'ten flaş karar!
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho ve Mert Hakan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ampute Milli Takımı'ndan Azerbaycan'a 12 gol!
Boks takımı Paris 2024'te sahne alacak!
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı 4 Haziran
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı G.Saray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı 10:19
İrlanda - Macaristan maçı ne zaman? İrlanda - Macaristan maçı ne zaman? 10:08
Milli güreşçiler Macaristan'da minderde! Milli güreşçiler Macaristan'da minderde! 10:07
Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman? Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman? 10:05
Romanya - Bulgaristan maçı ne zaman? Romanya - Bulgaristan maçı ne zaman? 10:01
İsviçre - Estonya maçı ne zaman? İsviçre - Estonya maçı ne zaman? 09:58
Daha Eski
Slovenya - Ermenistan maçı ne zaman? Slovenya - Ermenistan maçı ne zaman? 09:56
Boey geri dönecek mi? Münih'ten flaş karar! Boey geri dönecek mi? Münih'ten flaş karar! 09:52
Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya! Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya! 09:51
İtalya - Türkiye maçı ne zaman? İtalya - Türkiye maçı ne zaman? 09:28
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho ve Mert Hakan... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho ve Mert Hakan... 09:28
Kartal'ın prensiydi! O yıldız şimdi Arabistan yolcusu Kartal'ın prensiydi! O yıldız şimdi Arabistan yolcusu 09:11