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Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında milli kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:47
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti.

Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

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