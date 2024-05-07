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Eczacıbaşı Dynavit, oyuncuları Jack-Kısal, Stevanovic ve Gray'le yeni sözleşme imzaladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 kadro yapılanması doğrultusunda Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile yeni sözleşme imzaladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 15:24
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Eczacıbaşı Dynavit, oyuncuları Jack-Kısal, Stevanovic ve Gray'le yeni sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray'le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Sinead Jack-Kısal 2022-2023 sezonunda kadrosuna dahil olduğu Eczacıbaşı Dynavit ile 2 Türkiye Ligi ikinciliği, birer FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic ile Kanada Milli Takımı Kaptanı Alexa Gray de 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan turuncu-beyazlı ekipte yer almıştı.

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