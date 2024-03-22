Bakan Bak: Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip

Fatih Belediyesi tarafından yapılan ve faaliyete başlayan FSM Kültür ve Spor Merkezi; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından ziyaret edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın ilk topu atmasıyla yapılan basketbol maçının sonunda Fatih Belediye başkanı Turan, katılımcılara hediyelerini takdim etti.

OSMAN AŞKIN BAK: TÜRKİYE SPOR DEVRİMİ YAŞAMAKTADIR"

FSM Kültür ve Spor Merkezi'nde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele etmek. Dolayısıyla okullarımızda spor salonlarının yapılmasını ve çocuklarımızın, gençlerimizin spora kanalize olmalarını, sporun tabana yayılmasını çok önemsiyoruz. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz tesis, havuzuyla, kültür merkeziyle, salonuyla çok özel bir proje. Hem öğrencilerimize hizmet ediyor hem bölgenin insanlarına, halkına hizmet ediyor hem de buradaki kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Ergün Turan Başkanı ve ekibini gerçekten tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz Türkiye'nin dört bir yanında eserler yapmaya spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi bizim için bir avantaj. Verdiği talimatla biz Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz. Türkiye bir spor devrini yaşamaktadır son 22 yılda. Türkiye olarak bir spor ülkesi olma yolunda çok ciddi adımlar attık ve başarılı organizasyonlar aldık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN EN MODERN STADYUMLARINA SAHİP"

Türkiye'nin Avrupa Dünya Şampiyonaları organize ettiğini söyleyen Bakan Bak, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye'yle İtalya organize edecek. Bunun sebebi ne? Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip. 36 tanesi bitti 5-6 tanesi de devam ediyor. Türkiye en modern stadyumlarına sahip. Dolayısıyla bizim ülkemiz Avrupa Dünya Şampiyonaları organize ediyor. Pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Ayrıca bizim Milli Eğitim Bakanlığımız çok etkin bir uygulamamız var. Yeteneklenmesi uygulaması var. Bu yetenek taraması uygulamasıyla yaklaşık bu zamana kadar ilkokul üçüncü sınıfa giden çocuklardan 4 buçuk milyonunun yeteneğin taramasını yaptık gücünü sıçrama kabiliyetini, patlama gücünü ve esneklikle başlamak üzere uygun spor branşlarına yönlendiriyoruz ve bütün herkesi biz spora davet ediyoruz. Tekrar burada velilere söylüyoruz, ailelere söylüyoruz. Çocuklarınızı alın spor tesislerine getirin. Belediyelerin tesislerine getirin, bizim tesislerimize getirin. Burada çok iyi bir şekilde hem belediyeyle bakanlık arasında çok müthiş bir uyum var" yorumlarında bulundu.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: ÖRNEK BİR TESİS

FSM Kültür ve Spor Merkezi'nin tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabii başkanım kendisi için özel bir gün olduğunu söyledi ama benim için de çok özel bir gün bugün. Çünkü hakikaten bu okul bu mahalle, bu bölge, Fatih. Benim hayatımda, gönül dünyamda çok özel yeri olan bir beldemiz. Böylesine bir tesisin burada olması, buraya kazandırılması ve tabii bugün halkımızla, gençlerimizle buluşuyor olması benim için de büyük bir mutluluk. Ve tabii bu çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. Bizler için çok büyük bir onuz, büyük bir mutluluk. Fatihimiz için, gençlerimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hamdolsun çok şeyler değişti. Çok güzide bir tesis. Hem mahallelinin faydalanacağı hem de buradaki güzel öğrencilerimizin faydalanacağı dolu dolu havuzuyla, salonuyla, öylesine mükemmel bir konferans salonuyla hakikaten örnek bir tesis" diye konuştu.

MEHMET ERGÜN TURAN: SPOR ALANINDA DEZAVANTAJ OLAN FATİH'İ AVANTAJLI BİR İLÇE HALİNE GETİRDİK

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Biz gerçekten Fatih'te Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Fatih'i beş yılda sportif alanlar açısından en avantajlı bir ilçe haline dönüştürdük. FSM Kültür ve Spor Merkezi de bunlardan bir tanesi. İnanıyorum ki bu eser özellikle bölge insanlarının da yoğun kullanmasıyla birlikte 7/24 çalışacak bir tesis haline gelecek" dedi.

"TÜM PROJELERİMİZİ NİTELİKLE VE BÖLGEYE DEĞER KATACAK ANLAYIŞLA YAPIYORUZ"

Fatih'te yapılan tüm projelerin bir felsefesi olduğunu, nitelikli ve bölgeye değer katacak anlayışla yaptıklarını söyleyen Turan, "FSM Kültür ve Spor Salonu hem mimarisi hem de ambiyansıyla bölgeye değer katacak inşallah. Yüzme havuzu tamamlandığında bölgedeki insanların ciddi bir ihtiyacını karşılamış olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu eserlerimizin, tesislerimizin sayısını artıracağız. Sayın Bakanlarımıza, projede her aşamada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.