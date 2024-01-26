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Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattı

Formula 1'de McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladığını açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 00:04
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Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pilotun sözleşmesinin uzatıldığı bilgisi verilirken, detay paylaşılmadı.

Norris, yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum, onlar da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karardı." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.

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