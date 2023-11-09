Ziraat ile iş birliği

Voleybol Federasyonu ile Ziraat Bankası iş birliği anlaşması imzaladı. Ziraat Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlüğündeki törene, Genel Müdür Alpaslan Çakar ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldı. Anlaşmayla Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nun isim sponsoru Ziraat Bankkart oldu.

10 YILLIK ANLAŞMA

Genel Müdür Alpaslan Çakar, "Başkent Voleybol Salonu'na bundan sonra TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu diyeceğiz. 10 yıllık imzaladık. Buranın yeşil dönüşümü ve enerjisinin karşılanması için bir sponsorluk" dedi. Üstündağ ise "Ziraat Bankasının Türk voleyboluna katmış olduğu değer gerçekten çok önemli" şeklindekonuştu.

PERİLER'İN RAKİBİ SLOVAKYA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında bugün Slovakya'yı konuk edecek. Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak.