Hatay play-off peşinde

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla play-off potasında yer almayı hedefliyor. Takım Kaptanı Betül Kutlu "Şu an ana hedefimiz ligi play-off sıralamasında tamamlamak. Kısıtlı imkanlarla ne kadar çok başarı elde edebilirsek, bizim için o kadar iyi. .Adım adım gidiyoruz. Maçtan maça hedeflerimiz var" dedi. Betül, aynıca takımının ev sahipliğini yaptığı maçlarda taraftar desteği beklediklerini vurguladı. Ligin geride kalan 4 haftasında henüz maç kazanamayan Hatay ekibi, ilk galibiyetini alarak play-off hedefiyle çıkış yakalamak istiyor.