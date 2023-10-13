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Hatay play-off peşinde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay BB, play-off potasında yer almayı hedefliyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Hatay play-off peşinde
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla play-off potasında yer almayı hedefliyor. Takım Kaptanı Betül Kutlu "Şu an ana hedefimiz ligi play-off sıralamasında tamamlamak. Kısıtlı imkanlarla ne kadar çok başarı elde edebilirsek, bizim için o kadar iyi. .Adım adım gidiyoruz. Maçtan maça hedeflerimiz var" dedi. Betül, aynıca takımının ev sahipliğini yaptığı maçlarda taraftar desteği beklediklerini vurguladı. Ligin geride kalan 4 haftasında henüz maç kazanamayan Hatay ekibi, ilk galibiyetini alarak play-off hedefiyle çıkış yakalamak istiyor.
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