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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Son dakika spor haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de dünya şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak bu başarısından dolayı tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN METE GAZOZ'U KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hyundai Okçuluk Dünya Kupası finalinde Kanada'dan Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan sporcumuz Mete Gazoz'u tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz Mete Gazoz." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN DÜNYA ŞAMPİYONU METE GAZOZ'U TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon! Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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