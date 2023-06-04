Haberler Diğer Sporlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Kıtalararası Kupası finalinde karşılaştığı ABD'yi 72-68 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 18:26
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda final ve üçüncülük mücadelesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarla son buldu.

Finalde ABD ile çekişmeli bir müsabakaya imza atan Türkiye, ilk periyodu 14-12, ikinci peridoyu 29-28 geride bitirdi. Üçüncü periyodu da 51-50 önde tamamlayan ABD'yi son çeyrekte etkili oyunuyla geçen Türkiye, parkeden 72-68 ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Günün diğer karşılaşmasında ise Avustralya, Japonya'yı 65-52 yenerek organizasyonu üçünü sırada tamamladı.

Karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlendi.

Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye veren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinde ilk kez kıtalararası turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvada şampiyon olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirten Erkoç, "Yalova'da dört gün süren turnuvada şampiyon olduk. Devletimiz bize güveniyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da güveniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle 2024 Fransa'da düzenlenecek paralimpik oyunlarında inşallah dünya şampiyonu olacağız. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracağız. Bize güvenin, çok güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise turnuvanın çok verimli geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ekibe bu şansı veren Alparslan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanlığa ona bir kupayla hoş geldin dedik. Daha çok yolumuz var. Çok ciddi bir potansiyel var. Burada sadece iki sistemle oynadık ama onlara inancımız sonsuz. Hep beraber çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Bu ekip ve aile işi. Bizler bir aileye dönmeye başladık. Çok mutlu, hırslı, hedefli. Geri de gelecek diye inanıyorum."

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Turan hayatının şokunu yaşadı! Bodrumspor, uzatmalarda Eyüpspor’a karşı tarihi bir geri dönüşe imza attı…
Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü bakın nasıl kutladı! 'En güzeli bende' demişti görenler şaşkına döndü: "Genç kız gibi"
G.Saray taraftarından Icardi'ye flaş çağrı!
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kupa İsviçre’ye gitti
Görkem Polat dünya 3.'sü!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı!
2023 MEBBİS uzman öğretmen sınavı başvuru ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray efsanesi derbide tribünleri coşturdu! G.Saray efsanesi derbide tribünleri coşturdu! 18:20
Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi! Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi! 18:12
Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği... Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği... 18:08
Derbide ilk 11'ler belli oldu! Derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:33
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2. oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2. oldu 17:05
Kartal'a pahalı geldi! Transferinden vazgeçildi Kartal'a pahalı geldi! Transferinden vazgeçildi 15:59
Daha Eski
Başakşehir'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı Başakşehir'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı 15:54
Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı 15:51
Arjantin'de acı olay! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti Arjantin'de acı olay! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti 15:45
Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı! Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı! 15:25
G.Saray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek G.Saray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek 15:19
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı 15:10