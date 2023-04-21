Haberler Diğer Sporlar Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'nda dört madalya daha kazandı!

Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'nda dört madalya daha kazandı!

Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan Dilara Narin, iki gümüş bir bronz, Sara Yenigün ise bir bronz madalya kazanmayı başardı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 18:57 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 18:59
Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'nda dört madalya daha kazandı!

Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, bugün iki gümüş, iki bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonda milli halterciler podyuma çıktı.

Milli sporcu Dilara Narin, koparmada 101 kiloyla bronz, silkmede 134 kilo ve toplamda 235 kiloyla iki gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Bu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 100, toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?
İşte Mauro Icardi'nin son durumu! Galatasaray sakatlığını açıkladı...
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti!
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zeynep Yetgil'den bronz madalya başarısı!
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor
'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI KENTSEL DÖNÜŞÜM 2023
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 20:50
Beşiktaş Ümraniyespor maçına hazır! Beşiktaş Ümraniyespor maçına hazır! 19:47
Rıza Kayaalp finalde! Rıza Kayaalp finalde! 19:32
Zeynep Yetgil'den bronz madalya başarısı! Zeynep Yetgil'den bronz madalya başarısı! 19:29
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı 19:12
Milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı! 18:57
Daha Eski
Sivasspor'da Antalya mesaisi başladı! Sivasspor'da Antalya mesaisi başladı! 18:48
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 18:42
Juventus'ta Zidane sesleri! Juventus'ta Zidane sesleri! 18:25
Chelsea'da yeni teknik direktör belli olmak üzere! Chelsea'da yeni teknik direktör belli olmak üzere! 18:17
Toronto Raptors'ta Nick Nurse ile yollar ayrıldı! Toronto Raptors'ta Nick Nurse ile yollar ayrıldı! 17:54
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 16:36