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Milli golbol oyuncusu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu

Son dakika spor haberleri... 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Golbol Milli Takımı ile altın madalya kazanan milli sporcu Gülşah Aktürk, Fransa'nın Besancon takımına transfer oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:46
Milli golbol oyuncusu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu

Golbol Kadın Milli Takımı'yla 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan milli sporcu Gülşah Aktürk, Fransa'nın Besancon takımına transfer oldu.

Daha önce Portekiz ve Almanya takımlarında da forma giyen Gülşah, yeni takımı için Fransa'ya gitti.

Açıklamalarda bulunan Gülşah, "Fransa Golbol Milli Takımı'nın hocası beni aradı. Asistan koçu Besancon'un hocalığını yapıyormuş. Orta oyuncuya ihtiyacı olunca da beni düşünmüşler. Ülkemi Portekiz ve Almanya'dan sonra Fransa'da da temsil edeceğim. Liglerinin ikinci yarısı başlıyor, mayıs ayına kadar Fransa'da forma giyeceğim" ifadelerini kullandı.

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