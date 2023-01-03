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NFL'de korkutan olay! Damar Hamlin'in kalbi durdu

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığıldı. Kalbi duran ve kalp masajıyla hayata döndürülen oyuncunun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 12:27
NFL'de korkutan olay! Damar Hamlin'in kalbi durdu

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi.

Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.

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