Haberler Diğer Sporlar Milli yelkenci Artun Şenol15 yaş altında dünya şampiyonu oldu

Milli yelkenci Artun Şenol15 yaş altında dünya şampiyonu oldu

İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:35
Milli yelkenci Artun Şenol15 yaş altında dünya şampiyonu oldu

İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen yarışta Urla Deniz Kulübünün sporcusu Artun'un, erkekler 15 yaş altında dünya şampiyonu olduğu belirtildi. Milli sporcunun 17 yaş altı kategorisinde ise 8. sırayı aldığı ifade edildi.

Kızlarda, Ada Tan'ın 15 yaş altı kategorisinde üçüncü, 17 yaş altı kategorisinde ise dördüncü olduğu aktarıldı.


DİĞER
Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!
Mario Balotelli Adana Demirspor'dan ayrılıyor! İşte yeni kulübü
Balotelli A. Demirspor'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
G.Saray'dan forvet harekatı! Belotti olmadı o geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (27.08.2022)
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI | Uzman öğretmen örnek soru ve cevapları PDF indir - Başöğretmenlik sınavı soruları
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı... Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı... 17:13
Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:57
Bakan Çavuşoğlu Filenin Efeleri'ni ziyaret etti Bakan Çavuşoğlu Filenin Efeleri'ni ziyaret etti 16:57
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 16:38
12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosu açıklandı 12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosu açıklandı 16:33
Milli yelkenci Artun Şenol dünya şampiyonu! Milli yelkenci Artun Şenol dünya şampiyonu! 16:26
Daha Eski
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! 16:25
Beşiktaş G.Saray'ın eski yıldızını istiyor! Beşiktaş G.Saray'ın eski yıldızını istiyor! 16:11
F.Bahçe'ye müjde! Yıldız golcü transferi açıkladı F.Bahçe'ye müjde! Yıldız golcü transferi açıkladı 15:45
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? 15:37
Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:07
Sörloth transferi resmen açıklandı! Sörloth transferi resmen açıklandı! 15:05