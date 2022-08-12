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Red Bull Uçuş Günü 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde yapılacak

Cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u uçuş moduna almaya hazırlanıyor. Uçuş araçlarını hazırlayan 30 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Üç yıl aradan sonra, İstanbul’u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 12:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 13:05
Red Bull Uçuş Günü 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde yapılacak
Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna almaya hazırlanıyor. Uçuş araçlarını hazırlayan 30 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde yapılacak.

Sadece en uzağa uçmak yetmiyor
2019 yılında Caddebostan Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak.

Birinciyi ünlüler belirleyecek
Caddebostan Sahili'nde düzenlenecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi ünlüler belirleyecek. Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu, Kamufle ve Ogeday Girişken oturacak.

Dario Costa gösteri uçuşu yapacak
Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa da Red Bull Uçuş Günü'ne konuk olacak. Ayrıca Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Ali Türkkan, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Berke Dikişçioğlu, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, Can Öncü ve Deniz Öncü de katılacak.

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